Europei di volley | l’Italia sconfitta dalla Polonia in finale | ma l’argento degli azzurri è un investimento sul futuro

(Di domenica 17 settembre 2023) Il risultato non lascia dubbi. Il tre a zero delladell’Europeo ditra Italia eal PalaEur di Roma è netto e non dà ai ragazzi allenati da Ferdinando De Giorgi neanche la consolazione di aver strappato un set agli avversari. Eppure questa medaglia d’argento, arrivata dopo l’oro continentale del 2021 e quello mondiale del 2022, non va buttata via. In prospettiva, la nazionale maschile può ancora crescere molto e rimanere ai vertici della pallavolo internazionale. Gliguidati dal capitano Simone Giannelli si sono trovati di fronte una corazzata non invincibile, ma decisamente forte. Rispetto a quella affrontata nelladel mondiale del 2022, lapoteva contare su una garanzia in più, quella data dal cubano naturalizzato Wilfredo Leon, assente nel ...

E adesso ci aspettiamo la 'Bella', convinti che il risultato possa essere quello del Mondiale dello scorso anno più che quello dell'Europeo dominato ieri sera della Polonia. Dobbiamo essere onesti, i ...... il gruppo dell'Italia è giovane, in due anni ha comunque messo insieme i due oridel 2021 ...della Repubblica Mattarella - per la terza volta nei suoi mandati presente a un evento di- ...... abbiamo cercato di allungare la partita ma non c'è stato modo.' In ogni caso è arrivata un'altra finale, per un'Italia che aveva vinto gli ultimied è ancora campione del mondo in carica. '...

Europei volley maschile Italia-Polonia 0-3: Argento azzurro, polacchi d'oro, in piedi per Mattarella Virgilio Sport

LIVE Finale Europei volley: Italia-Polonia 0-3, rivincita polacca, azzurri d’argento La Gazzetta dello Sport

Ph. Federvolley L'Italia è d'argento ai Campionato Europei del 2023, uscendo sconfitta, per la prima volta in questo Europeo, dalla Finale del Palazzo dello Sport di Roma con la Polonia per 0-3 (20-25 ...E adesso ci aspettiamo la “Bella”, convinti che il risultato possa essere quello del Mondiale dello scorso anno più che quello dell’Europeo dominato ieri sera della Polonia. Dobbiamo essere onesti, i ...