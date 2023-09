Europee | Le Pen a Pontida | ' Ue ha bisogno della Lega' 2

(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) - "Sappiate, amici italiani, che noi abbiamodi voi, l'Europa che vogliamo costruire hadi voi, che l'Europa che noi vogliamo ricostruire havostra energia, esperienza e determinazione. Questa determinazione incontrerà la nostra per far trionfare la vera Europa e fare del nostro continente una terra su cui i nostri figli saranno felici di vivere" aggiunge Le Pen prima di poche parole in italiano con cui saluta i presenti. "Viva l'Italia, viva la, viva il Capitano".

L'abbraccio con Marine Le Pen. Il discorso precedente di Marine Le Pen è l'occasione di ritornare alla sfida delle elezioni europee e all'alleanza con il Rassemblement National. Le Pen ha anche elogiato la Lega in vista delle elezioni europee dell'anno prossimo, per la condivisione della lotta 'per il rispetto delle scelte di libertà, della diversità delle civiltà e delle nazioni'.

Il leader della Lega: "Se dobbiamo scegliere tra Macron e Marine Le Pen, non ho nessun dubbio: tutta la vita con Marine Le Pen". Per la leader ...“Siamo determinati a vincere, siamo destinati a vincere in Italia e in Europa”. Matteo Salvini dal palco del tradizionale raduno della Lega a Pontida pensa alle prossime Europee. Difende l’unità di ob ...