(Di domenica 17 settembre 2023) Dopo solo cinque incontri, ilFC ha esonerato il tecnico uruguaiano Diego Aguirre, a sua volte subentrato in precedenza a Paulo Turra. La situazione per il Peixe è molto complicata: sotto la guida di Aguirre sono arrivate quattro sconfitte contro Fortaleza (0-4), Atletico Mineiro (0-2), America Mineiro (0-2) e Cruzeiro nell’ultima giornata (0-3 in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Curiosità: L'Esporte Clube Bahia, meglio noto come Bahia, è una società calcistica con sede a Salvador, in Brasile. Gioca in Série A, prima serie del campionato brasiliano.

Anderson Zi ha vestito anche le maglie del São Lourenco, Taubaté, Juventude,Futuro, Praia. ...Ad annunciare la scomparsa dell'attaccante è stato il suo ex club l'Bahia rivelando al mondo il dramma che ha sconvolto l'intera nazione. Chi era Deon, un'istituzione bahiana . Il 2023 ...

Esporte Clube Bahia-Santos FC (martedì 19 settembre 2023 ore 01:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Botafogo RJ-Esporte Clube Bahia (domenica 27 agosto 2023 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Até o momento foram apenas sondagens, mas os clubes enxergam o jogador do Fluminense com potencial para atuar no continente em breve ...Link deste artigo: https://esporte.ig.com.br/parceiros/jogada10/2023-09-18/champions--psg-e-o-clube-que-mais-gastou-com-contratacoes-e-barca-o-mais-economico.html ...