Esce in lacrime portato a braccia | si teme un brutto infortunio per il talento del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 settembre 2023) Guai in casa, dove sono da poco arrivate news poco confortanti. Siinfatti unper ilazzurro. Un risveglio tutt’altro che sereno e rassicurante ha caratterizzato le prime ore della domenica all’ombra del Vesuvio, con i tifosi delancora ampiamente scottati dal pareggio maturato al Marassi. Degli azzurri quasi del tutto irriconoscibili hanno infatti solcato il terreno da gioco di Genova per circa 60 minuti, subendo 2 gol per visibili colpe difensive prima di trovare il pareggio con Raspadori prima e Politano poi. La forza d’orgoglio e dei singoli non è però bastata agli uomini di Rudi Garcia, che contro i rossoblù di mister Alberto Gilardino sono stati senz’altro protagonisti di una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni. In attesa ...