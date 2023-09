Enel Green Power Sospende Procedura del Progetto Pizzone2 sulle Mainarde

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 17 settembre 2023) Campobasso -ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la sospensione delladi Valutazione di Impatto Ambientale (Via) per il, che prevede la realizzazione di un impianto di pompaggio tra i due invasi di Montagna Spaccata e Castel San Vincenzo, situati in provincia di Isernia. Questoinclude anche lo scavo di oltre 10 chilometri di gallerie nell'area del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. L'annuncio della realizzazione di questa opera aveva scatenato proteste tra i residenti, le associazioni e le istituzioni locali. La società ha dichiarato di voler esaminare attentamente le osservazioni e le proposte degli enti e degli stakeholder ...