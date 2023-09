En attendant la nuit 2023 Una buona pellicola che va oltre l’horror vampiresco – 80 Venezia

(Di domenica 17 settembre 2023) La famiglia Feral finisce in un centro residenziale fra le montagne francesi. Padre, madre e due figli che hanno tanta voglia di apparire normali, finanche anonimi. Tutto per celare il segreto del figlio maggiore Philémon, il quale necessita di trasfusioni di sangue umano per sopravvivere,che di stare lontano dalla luce diretta del sole. Ma è un segreto difficile da mantenere anche perché scoprirà casualmente che il sangue può anche essere bevuto. Ciò lo porterà alla ricerca di espedienti per avere sangue fresco fino all’inevitabile tragico epilogo. Source

16 Settembre 2023 Enlaè il primo film di finzione di una autrice, Céline Rouzet, alla quale abbiamo deciso fare qualche domanda. Il film è stato selezionato nella sezione Orizzonti della 80ma Mostra ...In concorso nella sezione Orizzonti di Venezia 80, Enlarilegge il mito del vampiro in un contesto verosimile e ...Enla(For Night Will Come) è il film, liberamente ispirato a fatti realmente accaduti negli anni Ottanta del secolo scorso, della regista francese Celine Rouzet presentato all'interno ...

EN ATTENDANT LA NUIT. IL DESIDERIO SOLARE DEI VAMPIRI GLI STATI GENERALI

En attendant la nuit, la recensione del film presentato in Orizzonti a ... cinematografo.it

Un homme comparaissait ce vendredi devant les juges pour une série de neuf vols et tentatives de vols à Bully-les-Mines, Grenay, Liévin et Loos-en-Gohelle. Son complice, mineur, sera jugé par le ...En attendant la nuit (For Night Will Come) è il film, liberamente ispirato a fatti realmente accaduti negli anni Ottanta del secolo scorso, della regista francese Celine Rouzet presentato all’interno ...