Empoli | le pagelle di CM | Zanetti sbaglia tutto Luperto in bambola | Destro fantasma

(Di domenica 17 settembre 2023) Roma-7-0 Berisha 5,5: Sette gol per un portiere sono una umiliazione, anche se non ha enormi colpe Bereszynski 5: Soffre meno degli...

e tabellino di Roma -, match valido per la 4a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24 Dybala (LaPresse) - calciomercato.itROMARui Patricio: primo tempo da spettatore pagato, ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24:Roma -Ledei protagonisti del match tra Roma -, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Dybala. FLOP: Grassi. VOTI: A fine ...Commenta per primo Frosinone - Sassuolo 4 - 2 Turati 8: nel primo tempo trova un Pinamonti in formato, che lo punisce due volte. Ma a Berardi e Castillejo chiude la saracinesca, ed è a dir poco strepitoso sul colpo di testa di Toljan. Oyono 6: limita molto Laurienté e spinge, ma la palla di ...

Pagelle Roma-Empoli: i voti ai protagonisti del match Calcio News 24

Le pagelle di Roma-Empoli: Dybala e Lukaku sono devastanti - Sportmediaset Sport Mediaset

Pagelle e tabellino di Roma-Empoli, match valido per la 4a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24 Dybala (LaPresse) – calciomercato.it Rui Patricio: primo tempo da spettatore pagato, viene ...La Roma batte l'Empoli 7-0 nel posticipo della domenica sera e sale a 4 punti in classifica. Gli uomini di Jose Mourinho schiantano i toscani in una partita senza storia: mattatore Dybala con una ...