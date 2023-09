Empoli | Accardi | «Faremo delle riflessioni | ma non è solo colpa di Zanetti»

(Di domenica 17 settembre 2023) Le parole di Pietro, direttore sportivo dell’, dopo la brutta sconfitta dei toscani contro la Roma Pietroha parlato ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta dell’contro la Roma. Di seguito le sue parole. METTERCI LA FACCIA – «Io credo che sia doveroso dopo una prestazione del genere metterci la faccia e assumersi le proprie responsabilità, soprattutto quando le cose vanno male. Dispiace, c’è molto rammarico, soprattutto per i tifosi che sono venuti a sostenerci e ci hanno sostenuto fino alla fine»– «Io credo che in questo momento la responsabilità non èdell’allenatore, ma è di tutti, me compreso. Ma è chiaro che ci prenderemo del tempo per fareperchè qualcosa che non va ...

L'riflette sul futuro di Paolo Zanetti , dopo lo 0 - 7 incassato all'Olimpico contro la Roma . ... al suo posto si è presentato il ds Pietro, che ha fatto un primo punto sulla posizione ...Commenta per primo Pietro, direttore sportivo dell', ha parlato a Dazn dopo il ko contro la Roma: 'Io credo che sia doveroso, dopo una prestazione del genere, metterci la faccia. Sono qui per questo, per ...Commenta per primo Pietro, direttore sportivo dell', è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Roma: 'Juve, Roma e poi l'Inter: c'è l'ambizione di vedere undiverso Sì, ce lo aspettiamo. Abbiamo ...

Empoli, Accardi: "Ci prendiamo del tempo per fare delle riflessioni. Dispiace per i nostri tifosi" Voce Giallo Rossa

Empoli, Accardi: "Mi aspetto una squadra diversa, Destro si è allenato bene e può darci tanto" TUTTO mercato WEB

Zero punti in quattro gare e soprattutto un pesante 7-0 subito. L'inizio stagione dell'Empoli di Zanetti ha le trame di un film horror e per questo anche la posizione del tecnico ...Il ds dell'Empoli Pietro Accardi ha analizzato la situazione degli azzurri in seguito alla disfatta nel match dell'Olimpico contro la Roma, perso per 7-0 ...