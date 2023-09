Emma e Leo | doppia tragedia E' morta anche la ragazza dopo settanta giorni di agonia

I due fidanzati, a bordo di una bici elettrica, furono travolti da una moto la mattina del 4 luglio a Viareggio: lui riuscì a resistere una settimana. La zia: 'Ha trovato il suo sole. E l'ha raggiunto,...Dopo l'incidente in via dei Pescatori, il 4 luglio, era ricoverata a Cisanello. Con una complessa operazione i medici avevano provato a salvarle la vitaSu Facebook è arrivato anche il ricordo della madre di Leonardo Brown, Manuela, che posta una foto dei due e scrive: "insieme per sempre. Non mi chiedete altro ".

Emma e Leo, doppia tragedia. E' morta anche la ragazza dopo ... LA NAZIONE

Incidente in Darsena, Viareggio in lutto per Emma Genovali. La zia ... Il Tirreno

E con il suo immenso dono ha dato una nuova speranza ad altre vite a lui sconosciute: «Leo vive», scrivono gli amici pensando a lui. Emma, invece, è stata subito sottoposta a un complesso intervento ...I due fidanzati, a bordo di una bici elettrica, furono travolti da una moto la mattina del 4 luglio a Viareggio: lui riuscì a resistere una settimana. La zia: "Ha trovato il suo sole. E l’ha raggiunto ...