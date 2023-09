Ema Stokholma cancella i tatuaggi | “Non li sopporto più” Il video della prima seduta

(Di domenica 17 settembre 2023) Emaha iniziato le sedute per rimuovere i numerosi. La speaker radiofonica fa parteschiera dei tanti ‘pentiti’ desiderosi di far tornare la propria pelle allo stato naturale. Eccola quindi nello studio del dottor Gaspare Reina, specializzato in Chirurgia estetica, Medicina estetica e Laser: “Ci siamo, stiamo per iniziare, toglierò tutti i. Iniziamo dalle braccia, dalle mani, dalle dita” fa sapere. Tempo fa Ema aveva dichiarato: “Io nonpiù i miei” ammonendo i giovani: “Pensateci bene ragazzi, pensateci bene”. La strada per la rimozione completa sarà lunga. Il primo passo, intanto, è stato fatto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr. Gaspare Reina (@gaspare reina) L'articolo ...

La decisione di Ema Stokholma è categorica: "Toglierò tutti i tatuaggi", così la donna mostra la tecnica a tutta Italia.