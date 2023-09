Elodie | le parole su Marracash “mettono” in crisi Iannone

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 17 settembre 2023)e Andreafanno ormai coppia fissa da un anno circa. I due si sono ritrovati dopo la fine della storia con, anche se ne è passato di tempo prima di uscire ufficialmente allo scoperto. Eppure, anche se la loro relazione procede a gonfie vele sembra che il pilota sia rimasto spiazzato delledella cantante sul suo ex. Vivere nell’ombra di un ex non è per nulla semplice ed è un po’ quello che sta succedendo ad Andrea. Ormaidimostra tutto il suo amore solo a lui, ma spende belleanche nei confronti di quello che è stato il suo primo grande amore. I suoi pensieri però non sembrano essere stati digeriti bene dal nuovo fidanzato. Ecco cosa è successo.e Andreain ...