Elly Schlein | ancora in alto mare Fuga di notizie dal Pd | dove si schianta

(Di domenica 17 settembre 2023) La risposta standard è: «non ha deciso». Attenuata da un:«Èpresto, vedremo più avanti». Il paradosso in cui si dibatte il Pd diè tutto in queste frasi, raccolte tra i suoi, e confermate dall'intervista fatta da Lilli Gruber a Otto e Mezzo: come dice uno dei dem, «sefa, se è radicale nelle scelte, perde un pezzo del partito. Se prova a tenere insieme sensibilità diverse, e dunque è prudente, passa per indecisa». Risultato, scontenta tutti. Quelli che l'hanno votata, quelli che non l'hanno votata. L'ultimo esempio di questo limbo in cui si trova il Pd, riguarda le candidature europee. E in particolare l'idea- circolata negli scorsi giorni- di far candidare la segretaria dem in tutte le circoscrizioni per le Europee. DRAMMA PREFERENZE Il cerchio di ...