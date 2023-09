Elisabetta Gregoraci | spunta la foto inedita del matrimonio con Berlusconi | ma i commenti sono taglienti | ‘Potevi stare zitta’

(Di domenica 17 settembre 2023)ladelcon Silvioma ilasciano senza parole. E’ diventata famosa quando era a malapena una ragazzina che si stava affacciando al mondo della televisione, e in tutti questi anni non è mai riuscita a scrollarsi di dosso la valanga di pregiudizi che l’hanno travolta quando, così giovane, decise di convolare a nozze con il famoso e ricco imprenditore Flavio Briatore, guadagnandosi così la nomina di arrampicatrice sociale. La verità è cheera davvero innamorata di Flavio che, oltre ad essere un uomo ricco, è stato ed è tutt’ora un uomo affascinante che riesce a far cadere ai suoi piedi tutte le donne che vuole.è ...

La showgirl pubblica sui social alcune foto insieme al figlio Nathan Falco nel salotto dell'attico in cui vivono e si intravedono particolari di ...Tags: amici amici7 gossip karima karimaammar karimaammarmatrimonio karimaammarnozze sifb wedding Articolo precedente ''Lo so, mi state invidiando'':posta foto al mare in Costa ...La showgirl 43enne si fa vedere ancora in bikini spensierata Non vuole negarsi l'ultimo tuffo eppure c'è chi subito storce il nasosi fa vedere ancora in bikini spensierata. Posta le foto al mare in Costa Azzurra . " Lo so mi state invidiando " , sottolinea scherzosa, ma scatta la polemica, qualcuno storce il ...ha recentemente condiviso un attimo di relax al mare attraverso i suoi canali social. Questo gesto ha attirato l'attenzione dei suoi numerosi followers ma, sempre ...

Matrimonio a Porta a Porta: la giornalista Vittoriana Abate sposa Simone Billi. Tra gli ospiti Elisabetta Greg leggo.it

Elisabetta Gregoraci svela alcuni dettagli della casa a Montecarlo: statue a dimensione umana Today.it

Ultimo bagno della stagione per Elisabetta Gregoraci che non ha fatto mancare l'appuntamento con la foto di rito pubblicata poi sui social.Elisabetta Gregoraci fa un bel regalo ai follower più curiosi e pubblica su Instagram alcune foto che svelano dettagli della sua casa di Montecarlo. La showgirl pubblica tra le storie due scatti ...Elisabetta Gregoraci si fa vedere ancora in bikini spensierata. Posta le foto al mare in Costa Azzurra. “Lo so mi state invidiando”, sottolinea scherzosa, ma scatta la polemica, qualcuno storce il ...