Elettra Lamborghini | «Il matrimonio? Festeggiato in un centro detox Ho una marea di tatuaggi | ma solo uno non lo cancellerei mai»

(Di domenica 17 settembre 2023) Del marito Nick van de Wall alias Afrojack dice: «Non è geloso e io non lo sono di lui: non ne abbiamo motivo. Gli ho regalato un alpaca, lo abbiamo in giardino». A Sanremo: «Nel 2020 mi hanno esaltata troppo. Di solito sono a mio agio, ansia zero». E sui piercing: «Ne ho 15 e una decina di

Tra i nuovi partecipanti emerge con particolare interesse il nome di Ginevra, sorella di, che ha guadagnato visibilità anche grazie alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip .... 15 canzoni in vetta alle classifiche Da Marco Mengoni ed Elodie a Francesca Michielin passando per Loreen, Dua Lipa, Tiziano Ferro ed, ecco i tormentoni estivi di questa estate ...

Elettra Lamborghini: «A casa mia abbiamo tutti il secondo nome di un'auto. Mio marito Per i 3 anni di nozze a ilmessaggero.it

Elettra Lamborghini: «Il matrimonio Festeggiato in un centro detox. Ho una marea di tatuaggi: ma solo uno... Corriere della Sera

"I social ci hanno trasformato in una massa di pecoroni". È così che Elettra Lamborghini esprime, senza peli sulla lingua, la sua opinione sui social media. Lei stessa li usa, ed è seguitissima sul ...