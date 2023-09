Elenoire | la reazione alle parole di Signorini e l’attacco agli autori del GF

Leggi su biccy

(Di domenica 17 settembre 2023)Ferruzzi nel corso della sua lunga intervista a Giada De Miceli a Non Succederà Più in onda su Radio Radio oltre ad aver commentato gli ascolti del Grande Fratello, ha tirato alcune frecciatine anche ad Alfonsodel reality. “Le esagerazioni dello scorso anno le hanno volute loro gli, ndr, le hanno istigate loro, il cast è stato scelto da loro. Non si nascondessero dietro un dito perché dicono che non funziona più. Queste cose gli sono andate bene per 8 mesi, ci hanno guadagnato per 8 mesi e poi hanno detto che il cast era sbato. Però per 8 mesi ti è andato bene, eh? Eh no. Hanno protetto alcune persone che hanno detto l’impossibile e l’hanno fatta pagare ad altri – compresa la sottoscritta – che ho pagato per chiunque. Hanno palesato ...