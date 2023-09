“Éclipse” | la nuova collezione SS2024 di Mirial

(Di domenica 17 settembre 2023) Protagonista della campagna, la mamma del creative director giorgio ciccone, omaggio al concetto di bellezza e al passaggio del tempo, il brand nato dall’incontro tra lo storico calzaturificio marchigiano,, e l’artista visivo Giorgio Ciccone, creative director del marchio, lancia ‘‘, terzo capitolo del brand. Giorgio portamente il suo universo estetico ed emozionale a servizio dell’artigianalità tutta Made in Italy. Il dualismo, da cui prende spunto il nome della, il momento in cui la luna si interpone tra la terra ed il sole, pone l’accento sul desiderio di Giorgio di far coesistere due realtà, la scena rock dei film horror mixata alla pop-culture, ed una realtà dreamy appartenente alle fiabe. E così, anche la campagna gioca con elementi ...

LaCitroen C5 X Hypnos Plug - In Hybrid è commercializzata anche in Europa. Le prime consegne previste a partire dal prossimo anno.Tanto benessere a bordo L'abitacolo dellaCitroën C5 X Hypnos fonde tranquillità con un'atmosfera chiara e ariosa, enfatizzata da materiali leggeri e caldi. I sedili in pelle traforata sono ...C5 X Hypnos si presenta in unalivrea blu notte che vive in base alla luce, molto elegante quando l'illuminazione è scarsa, e diventa molto dinamica quando la luce è più presente. Questo nuovo ...

“YoupalTubo e Tic eTac furlan” ARLeF