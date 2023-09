Ecco cos' è successo dentro l' aereo delle Frecce Tricolori schiantatosi ieri a Caselle

Leggi su panorama

(Di domenica 17 settembre 2023) C’è un tipo di emergenza che ogni pilota teme piùaltre. Non importa quale tipo di aeroplano stai pilotando, militare, civile, piccolo o grande. E’ la piantata del motore in decollo quando di motore ne hai soltanto uno. Non che sia meno grave se succede quando stai volando in quota, ma in decollo hai ancora poco spazio tra te e il suolo, hai ancora troppo poca velocità da sfruttare per dirigerlo, per salire un po’ e guadagnare anche soltanto un paio di secondi. Insomma hai poca energia. Se poi sei in formazione, con lo sguardo incollato al tuo leader, con i tuoi riferimenti da mantenere, è ancora più complicato. L’incidente dia Pony 4 è stato uno di questi casi e soltanto l’inchiesta tecnica (e non quella giudiziaria), potrà forse dirci perché il motore dello MB339A PAN ha perso potenza proprio in quel momento. Si parla di birdstrike, cioè ...