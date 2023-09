“È morto | la malattia ha avuto la meglio” Lutto nello sport | Michele sconfitto nella sua partita più importante

(Di domenica 17 settembre 2023)a 26 anni. La terribile notizia è stata data proprio dalla società di cui il ragazzo faceva parte. “L’hockey italiano piange la prematura scomparsa diBasso, giocatore dell’Asiago Hockey fino alla stagione 2015/16. Il giovane atleta ci ha lasciato dopo una lunga battaglia contro una terribile. La FISG e tutta la comunità hockeystica italiana si stringono in un sincero abbraccio al fratello Nicola, team leader della Nazionale italiana, e a tutta la famiglia Basso. Riposa in pace,”. >> “La sua vita è appesa a un filo”.sotto choc, il campione 27enne colpito da infarto mentre guidava Il ragazzo, fanno sapere persone a lui vicino, era malato da tempo e stava ...

E'a settant'anni Franco Neglia , storica figura della sinistra e dell'associazionismo baresi, ex ...miglioramento della qualità della vita urbana ha combattuto fino all'ultimo contro la. ...... dall'età al generale stato di salute dell'uomoper encefalo mielite . Pur evidenziando un ...la necessità della vaccinazione per quelle persone portatrici di un aumentato rischio di...Psicologo della squadra ed ex giocatore di pallanuoto, Giustolisi, scelto da Bovo e inserito nello staff della squadra lo scorso anno, ègiovedì notte dopo una breve. Anche per lui le ...

Michele Basso, muore a 26 stella dell'hockey: la malattia che sembrava sconfitta, poi l'improvviso peggioramen ilgazzettino.it

Ben Cull muore di cancro a 23 anni, l'ex stella giovanile aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo Fanpage.it

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la sua “seconda famiglia ... Aveva combattuto coraggiosamente contro la malattia, suscitando speranza e supporto da parte della sua squadra e di chi ...Ancora un grave incidente che vede coinvolto un mezzo a due ruote: è il terzo in una settimana. Dopo il terribile impatto sulla Superstrada Cassino-Formia costato la vita a ...