Dzeko non si ferma | quarto gol in tre partite con il Fenerbahce

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 settembre 2023) Edin, ex attaccante bosniaco di Roma ed Inter, continua a stupire nella sua nuova avventura alEdinancora in gol nel successo deloggi contro l’Antalyaspor, nella quinta giornata di campionato.centro per il bosniaco in tre, ed è a una sola marcatura dal capocannoniere Mauro Icardi, che condivide il primato con Thiam del Kayserispor. Primo successo per il Basaksehir dopo tre sconfitte in altrettante, Piatek titolare ma ancora una volta a secco. Il polacco non ha ancora segnato in Super Lig.