Dybala e Lukaku | la Roma esagera per la prima vittoria Empoli da horror | zero punti e zero gol

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) Due sconfitte e un pareggio, enormi difficoltà di gioco, di proporsi in zona gol, poi una sosta, l’arrivo di, ed ecco che improvvisamente lavince la suapartita in questo campionato e lo fa con un roboante 7-0 contro il derelitto. Un risultato forse persino bugiardo, ma che racconta di una certa controtendenza rispetto alla scorsa stagione in cui, nelle oltre cinquanta partite giocate, questa squadra ha segnato appena quattro volte più di tre gol. Sette tutti in una volta è tanta roba, e c’erano anche diversi assenti, ma lì in campoincanta con il rigore e poi con un gol dei suoi, c’è anche gloria per Romelu, allada titolare in gol come nelle precedenti esperienze italiane, per la verità non brillantissimo ...