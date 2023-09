Dureremo 5 anni | non ci divideranno L' orgoglio di Salvini dal palco di Pontida

(Di domenica 17 settembre 2023) Il leader della Lega affronta tutti gli obiettivi del suo partito e del governo Meloni: "Con Giorgia non riusciranno a dividerci, abbiamo tanti obiettivi in comune"

La leader francese elogia l'amico Matteo: 'Quando c'era lui, i porti erano chiusi': Stoccae a Meloni Ma Salvini fa il conciliatore: 'Con Giorgiacinque' Dal nostro inviato a Pontida. ...Quello del vicepresidente del Consiglio è una sorta di intervento programmatico di quello che intenderà fare il Carroccio nel governo da qua ai prossimi quattro. Le parole "libertà" e "diritti" ...... quindi che arrivi alla fine dei cinquee se ben avremo lavorato, come conto che accada, ci siano anche i 5successivi. Quindi in 10conto che il rilancio del nucleare sarà questo ...

Il leader della Lega affronta tutti gli obiettivi del suo partito e del governo Meloni: "Con Giorgia non riusciranno a dividerci, abbiamo tanti obiettivi in comune"