Due mucche sono state uccise a frecciate a Roma

Leggi su agi

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - La polizia e i carabinieriintervenuti la notte scorsa nell'Istituto tecnico agrario 'Emilio Sereni' in zona Prenestina, alla periferia di, dove duecolpite anell'ambito di un raid. Uno dei due esemplari è deceduto sul posto. L'altro sarà abbattuto nelle prossime ore a causa delle ferite. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per identificare gli aggressori. La solidarietà di Lollobrigida Esprimo solidarietà e vicinanza nei confronti della dirigente Patrizia Marini, del corpo docente, del personale amministrativo e degli studenti dell'istituto Agrario Emilio Sereni di, oggetto di un raid avvenuto la notte scorsa e durante il qualemesse in atto violenze contro ...