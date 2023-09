Droni vicino Mosca | ritardi e cancellazioni negli aeroporti

Ventiquattro voli hanno subito ritardi o cancellazioni nella notte negli aeroporti di Mosca in concomitanza con due attacchi ucraini conalla città. Lo riferisce la Tass, precisando che dalle 8.30 ora locale (le 7.30 in Italia) gli aeroporti cittadini "funzionano normalmente". L'Agenzia federale russa per il trasporto ...Esplosioni stamattina a Odessa, con l'allerta antiaerea scattata in tutta l'Ucraina. Almeno ottosono stati abbattuti nella notte delle forze russeMosca e sulla Crimea. Un altro si è schiantato in Oryol. Kiev avanza intanto nella sua controffensiva, assicura l'esercito ucraino, ...Altri dueucraini sarebbero stati distrutti dalle difese aereealla Crimea, sempre secondo quanto riferito ai giornalisti dal ministero della Difesa russo. webinfo@adnkronos.com3.17 Russia distrugge 7Mosca Le difese aeree russe hanno abbattuto stanotte un drone ucraino nella regione di Mosca e altri 6 diretti verso l'annessa penisola di Crimea, comunica il Ministero della Difesa di ...

È scattato l'allarme anti-aereo in tutta l'Ucraina per oltre 2 ore; vengono segnalate esplosioni a Odessa.