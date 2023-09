Dramma a Borgata Finocchio | 14enne investito e morto sul colpo

(Di domenica 17 settembre 2023)a Roma. Un ragazzo di 14 anni è statoda una macchina in corsa nella notte di ieri, sabato 16 settembre. Il giovane stava attraversando una strada diall'una e trenta quando un'automobile l'ha travolto a tutta velocità. Dopo l'impatto con l'autovettura, il ragazzo è sbalzato per diversi metri sull'asfalto di via Casilina. Sul posto è presto intervenuto il 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'incidente stradale è stato affidato alla magistratura. Sembra che la macchina sia stata rintracciata nei pressi di San Cesareo e Zagarolo. Resta da accertare chi fosse al volante.

Franco Allasina, 68 anni, è morto ieri pomeriggio inRolfa, sulle montagne di Venasca, in valle Varaita, schiacciato dal trattore di cui era alla guida. Stava lavorando nel boschi quando, per ......dell'ottava classica " quella tipica dei grandi poemi epici " sia del dialetto romanesco di,... Unaccompagnato da risate: un ossimoro che racchiude in sé tutta la potenza semantica di un ...A Palermo , nellamarinara di Sferracavallo , in via dell'Arancio, ha perso la vita ... I sanitari del 118 accorsi sul luogo delhanno provato a rianimare l'uomo ma invano. Alla fine non ...

Roma, 14enne investito e morto sul colpo. Dramma a Borgata Finocchio Il Tempo

Tragedia di Venasca, il dramma di una famiglia: il padre vittima sul lavoro due anni dopo il figlio. Stessa s… La Stampa

Dramma a Roma. Un ragazzo di 14 anni è stato investito da una macchina in corsa nella notte di ieri, sabato 16 settembre. Il giovane stava attraversando una strada di borgata Finocchio all'una e ...Era in pensione da qualche anno, ma non aveva perso la voglia di continuare a fare quello che aveva sempre fatto nella vita: l’agricoltore e il boscaiolo. Franco Allasina, 68 anni, è morto ieri pomeri ...