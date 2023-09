Draghi per la competitività in Europa? Che Dio ci aiuti!

È un articolo lungo, denso, con una struttura argomentativa rigorosa, nel quale vengono individuate linee politiche alternative tra le qualine individua una chelui è preferibile. Insomma,...Dunque, la speranza della politica è nascosta nella disegnazione di Marioin uno degli ... Insomma,dirla tutta, questa Italia è più vicina alla vecchiaia o alla giovinezza C'è chi dice che ...... poiché si stavaprocedere all'indicazione della tedesca Claudia Buch come nuovo capo della ...procedura irrituale è la fuga di notizie relativa alla nomina di Enria nel 2018 quando Marioera ...

Quella tranquillità di Mario Draghi in Sicilia promette bene per l'Europa - MilanoFinanza News Milano Finanza

Per Mario Draghi in Europa non sarà semplice routine. Scrive Polillo Formiche.net

La maggioranza politica sta valutando l’espansione delle agevolazioni per i mutui destinati ai giovani sotto i 36 anni, insieme a una riduzione dell’Isee a 30.000 euro. Il processo legislativo è in co ...La lottizzazione Rai del governo Meloni e il Lirico usato come riserva di caccia: ecco gli errori che hanno danneggiato l’immagine della città e della sua massima istituzione culturale ...