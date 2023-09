Dopo Draghi Bruxelles ricicla anche Enrico Letta

(Di domenica 17 settembre 2023) Un colpo al cerchio e uno alla botte.Mario, l’Ue. Ai due ex presidenti del Consiglio italiani è stato affidato il compito di redigere due diverse relazioni. La prima, quella disulla competitività, è stata annunciata pochi giorni fa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L’ex segretario del Pd,, è stato incaricato dalla Commissione Ue di redigere una relazione sul futuro del mercato unico La seconda, quella di, è stata ufficializzata ieri e riguarderà il futuro del mercato unico. La decisione è stata formalizzata dalla Commissione europea con Spagna e Belgio (attuale e prossima presidenza di turno dell’Ue): all’ex segretario ...

L'ex segretario del Pd, Enrico Letta, è stato incaricato dalla Commissione Ue di redigere una relazione sul futuro del mercato unico.Mario Draghi, classe 1947, ha appena ricevuto l’incarico da Ursula Von Der Leyen di preparare un position paper sulla competitività europea. Ora, poiché non si tratta di un giovane rampante di 40 anni ...