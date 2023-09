Domenica In | l’emozione di Mara Venier | “Il pubblico non mi ha mai abbandonata La pensione è rimandata”

(Di domenica 17 settembre 2023) È emozionatanel dare il via alla nuova stagione diIn. “Grazie a tutti e sono ancora qua” dice in apertura della puntata del 17 settembre. Illa acclama: “Dai ragazzi che poi mi emoziono. Sono ancora qua, ladi un po’. Prima o poi ci tocca…” scherza la conduttrice, che giusto pochi giorni fa aveva annunciato che questa sarebbe stata l’ultima edizione per lei del programma di Rai 1. “Siamo ancora qua per voi” dice rivolta ala casa. “Sono passati 30 anni da quando ho cominciato la mia primaIn e ilnon mi ha maimai mai mai, grazie vi voglio bene”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vuelta 2023, l'emozione di Kuss: "Per me è un momento speciale" Quotidiano Sportivo