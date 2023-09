Doctor Who | una star di Harry Potter nel cast degli speciali del 60esimo anniversario

...Tennant tornerà a interpretare ancora una volta il protagonista della serie (questa volta nei panni del Quattordicesimo Dottore ) in occasione dei tre speciali per i 60 anni di...Red carpet per Sylvester McCoy, attore scozzese che ha interpretato una delle molte reincarnazioni del, serie tv britannica più longeva al mondo e tra le più famose della tv. "Siamo ...... oscillating between moments of lucidity and delirium, retorts with a certain pride: ', for ... Now, frail and ailing, he lies amidst doctors and nursestended to him in the hospital corridors ...

Doctor Who, una star di Harry Potter nel cast degli speciali del ... Movieplayer

Doctor Who: Miriam Margoyles nel cast della serie | TV BadTaste.it Cinema

Un'altra star della saga cinematografica di Harry Potter sembrerebbe essersi unita al cast degli speciali del 60esimo anniversario di Doctor Who.Doctor Strange nel Multiverso della Follia doveva inizialmente vedere dei costumi alternativi per Clea, ma solo una versione è passata.