Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Shanghai | “Mi mancheranno i tifosi cinesi”

(Di domenica 17 settembre 2023) Dopo aver vinto gli Us Open e aiutato la Serbia a raggiungere le Finals di Malaga della Coppa Davis, Novak Djokovic ha comunicato ufficialmente sui suoi social che non parteciperà al Masters 1000 di Shanghai del 2023: "Nel corso degli anni la Cina è uno dei luoghi in cui più ho ricevuto supporto. Shanghai è sempre stato uno dei miei tornei preferiti in calendario. Mi mancheranno i miei tifosi, e spero di poter tornare in futuro in Cina per giocare di fronte a tutti loro".

La Serbia di Novak Djokovic ha chiuso il Gruppo C al secondo posto e staccato il pass per le Davis Cup Finals di Malaga. Il team capitanato da Viktor Troicki ha perso lo scontro diretto per la vetta ..."Avrà bisogno di tempo per riposarsi e riorganizzarsi dopo la Coppa Davis. Molto probabilmente non prenderà parte alla tournée asiatica. Dovrà giocare un torneo prima delle ATP Finals, quasi ..."