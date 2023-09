Dipinto inedito di Raffaello | per Sgarbi è tutta una messa in scena | «Nessuna possibilità | è soltanto l’aspirazione del proprietario…»

Leggi su open.online

(Di domenica 17 settembre 2023) Dimensioni della tavola di pioppo su cui appare una Maddalena, datazione presunta che risale al 1504 e un nome che ha fatto elettrizzare tutti gli appassionati di arte. Oggi, 17 settembre, a Pergola, in provincia di Pesaro-Urbino, è stato annunciato un nuovodi, finora sconosciuto.via, Vittorio, che oltre a essere sottosegretario alla Cultura è uno dei critici d’arte più accreditati in Italia, ha derubricato la scoperta a mero scoop giornalistico. «che ilpropagandato come, e annunciato a Pergola, città affettuosa, sia del maestro urbinate. Èuno scoop giornalistico, dal momento che si basa su una conoscenza di pochi trattandosi di un’opera in collezione ...