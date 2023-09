Dimesso il papà della bimba morta per lo schianto di una Freccia

Leggi su agi

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - I genitoridi 5 anniieri a Caselle, dove un aereo delle Frecce Tricolori è precipitato al suolo, hanno riposato, tenuti in osservazione tutta la notte all'ospedale Cto di Torino, con il supporto psicologico dedicato garantito da una delle Psicologhe esperteCittàSalute. Ilstamattina è statocon una prognosi di 20 giorni. Il figlio rimasto ferito nell'incidente ieri sera è stato sedato in termini precauzionali nel reparto di Rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita e medicato per le ustioni che hanno interessato quasi il 30% del suo corpo. Attivato anche per lui supporto psicologico dedicato con Psicologa esperta per i casi pediatrici. Le condizioni cliniche complessive sono buone. "Il direttore ...