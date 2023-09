Derby Inter-Milan 5-1 | crollo senza giustificazioni | differenza lampante

... come se fosse un difetto da provinciale, è l'arma che l', puntuale come la morte, applica sistematicamente con il Milan e ci vince 5in un anno. Base tattica semplice ed efficace, perché ...L'ha travolto il Milan per 5 a 1 registrando una vittoria importante sia per dominio e sia per statistiche L'ha travolto il Milan per 5 a 1 registrando una vittoria importante sia per dominio e sia per statistiche. L'ultima con almeno quattro reti per i nerazzurri è stato nel 2009 con Mourinho in ...Commenta per primo L'esito roboante del primodella Madonnina, con l'esaltazione totale dell'di Simone Inzaghi a fare da contraltare alla delusione atroce del Milan e di Pioli, si prende gran parte dello spazio delle prime pagine dei ...

Un derby di Milano che rimarrà Il Post

Una serata da incorniciare per sempre, che l'Inter e i suoi tifosi non dimenticheranno a lungo ... era a San Siro ieri per fare il tifo. Il clima pazzesco del derby ha esaltato i tifosi sugli spalti e ...È il primo tecnico interista a vincere cinque derby di fila. Diremmo che basta ... È lì che lo porta il cuore, in Nazionale come nell’Inter. Chiude la manita e in mezz’ora si conquista la lode.