Deputata cacciata da teatro | “Svapava e palpeggiava il partner nelle parti intime” | VIDEO

(Di domenica 17 settembre 2023) Imbarazzo per ilto repubblicano. LaLauren Boebert, uno dei falchi del Grand old party e sostenitrici di Donald Trump, è statada undi Denver, in Colorado, per aver fumato una sigaretta elettronica, usato il telefono ed “aver palpeggiato vistosamente” il suo compagno durante una replica del musical “Beetlejuice”. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e il, in poco tempo, è diventato virale. Lasi è scusata definendo l’esperienza “difficile e umiliante”. La Boebert e il suo staff inizialmente hanno smentito che stesse fumando una sigaretta elettronica ammettendo soltanto che era stataperché troppo rumorosa. Ma undi sorveglianza ottenuto e trasmesso dalla stazione ...

