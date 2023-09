Decidiamo noi chi entra Ursula a Lampedusa | il piano Ue in 10 punti sui migranti

(Di domenica 17 settembre 2023) Uneuropeo in 10per rispondere all'emergenza immigrazione. La presidente della Commissione UeVon der Leyen, con al suo fianco la premier italiana Giorgia Meloni, visitae in conferenza stampa parte da un presupposto: ""La migrazione è una sfida europea che ha bisogno di una risposta e di una soluzione europea. Ed è con azioni concrete, con solidarietà e unità, che possiamo portare a cambiamenti. Per questo, l'Italia può contare sull'Unione europea. Su questo punto siamo insieme". Quindi sottolinea che il suo viaggio anon è solo questione di solidarietà, visto che "i confini italiani sono i confini europei" e che senza risposta comunitaria, come spiegato dalla stessa Meloni, "senza una soluzione condivisa prima verranno travolti i paesi di confine, poi toccherà ...

17 set 11:51 Von der Leyen: "Serve risposta europea, saremoa decidere chi arriva in Ue" 'Per me è molto importante essere qui oggi' insieme alle autorità italiane. 'Quella dell'immigrazione ...Gomes) 6 - Non fa granché però, siccome dopo i cambi il Palermo porta la vittoria a casa,di promuovere tutti i subentrati. Generosi (). Stulac 6,5 - Di partita in partita si capisce che ......ci saremo, siamo disponibili a collaborare con la maggioranza su iniziative che vadano in ...di aumentarli insieme, aumentiamo le energie a disposizione perché in Italia non si muoia più ...

Meloni e Von der Leyen a Lampedusa. La presidente Ue: “Decidiamo noi chi entra” Il Fatto Quotidiano

Lampedusa. von der Leyen, decidiamo noi chi arriva in Europa non i ... Agenpress

"Come avete visto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha immediatamente accettato l'invito a venire qui per rendersi conto della situazione a Lampedusa. Non lo considero tanto ...