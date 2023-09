(Di domenica 17 settembre 2023) A dir poco positivo ilina Wall Street di Arm che, considerando i dati fatti registrare, è di colpo l’Ipo (Initial Public Offering, ndr) più rilevante del 2023, ad oggi. È facile aspettarsi, ovviamente, che non tutti abbiano una chiara idea di cosa si stia parlando. Nello specifico si tratta di un colosso britannico impegnato nella produzione e sviluppo di progetti e tecnologie di vario genere per microchip. Di seguito tutte informazioni del caso susorprendente. Il ritorno di Arm Il prezzo dell’Ipo, ovvero l’offerta pubblica iniziale delazionario posto per la prima volta sul mercato, è stato fissato a 51 dollari per singola azione. L’apertura, con il ticker ARM, è avvenuta a 56,10 dollari, il che ha già fatto segnare un rialzo positivo del 10%. Il prezzo ha ...

Il 22 settembre 2023 ci sarà ildel thriller psicologico sci - fi Nessuno ti salverà su Disney+ in Italia, su Hulu negli ...affrontato il ruolo fisico e fantascientifico in modo, ...Il percorso di Farioli è stato: ex allenatore dei portieri del Sassuolo di De Zerbi , ... Ildi Farioli al Nizza non doveva essere proprio un'impresa facile, con incontri iniziali ...Un balzo in alto del 24,68% in sole 48 ore . Dopo aver debuttato a Wall Street con un prezzo dell'offerta pubblica iniziale (Ipo) pari a 51 dollari lo scorso 13 settembre, Arm, società che sviluppa ...

Debutto eccezionale in Borsa per questo titolo QuiFinanza

Arm, il debutto in borsa è stato eccezionale WIRED Italia

Giulia Salemi ha debuttato come opinionista del programma La Vita in Diretta di Alberto Matano. L’influencer sarà una presenza fissa nelle quattro puntate in onda il sabato pomeriggio, per commentare ...Il 22 settembre 2023 ci sarà il debutto del thriller psicologico sci-fi Nessuno ti ... Ha sottolineato come Dever abbia affrontato il ruolo fisico e fantascientifico in modo eccezionale, creando un ...