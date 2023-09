De Zerbi esalta il suo Birghton | «Un piacere allenare questa squadra»

(Di domenica 17 settembre 2023) Dopo la vittoria per 3 a 1 a Old Trafford contro il Manchester United, Roberto Deha parlato della prestazione del suo Brighton Dopo la vittoria per 3 a 1 a Old Trafford contro il Manchester United, Roberto Deha parlato della prestazione del suo Brighton. Le sue dichiarazioni: «Devo ammettere che mi sento fortunato ad essere l’allenatore di. È un sogno perché mi piace un sacco, mi piace vedere la miagiocare e mostrare qualità Sono onorato, sono orgoglioso di loro. Europa League? Giovedì sarà un giorno storico. Quel giorno sarà impresso nella nostra memoria per sempre».

L'apprezzato opinionista della BBC in Inghilterra ha infatti scritto questo tweet sul social X, commentando la sfida della squadra guidata da Roberto De, avanti in quel momento 0 - 4 in casa ...Commenta per primo 'Locatelli Me lo porterei ovunque' . Roberto Denon ha dubbi, quando si tratta del centrocampista lecchese. Lui, del resto, lo conosce bene, sia come giocatore che come uomo, avendolo avuto con sè per tutto il periodo di permanenza sulla ...L'apprezzato opinionista della BBC in Inghilterra ha infatti scritto questo tweet sul social X, commentando la sfida della squadra guidata da Roberto De, avanti in quel momento 0 - 4 in casa ...Commenta per primo 'Locatelli Me lo porterei ovunque' . Roberto Denon ha dubbi, quando si tratta del centrocampista lecchese. Lui, del resto, lo conosce bene, sia come giocatore che come uomo, avendolo avuto con sè per tutto il periodo di permanenza sulla ...

Brighton, Dunk esalta De Zerbi: "Un metodo preciso dietro la sua pazzia" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Ferguson ricorda Vieri": De Zerbi lo esalta a Brighton, Premier impazzita Tuttosport

Su Gazzetta si esalta Locatelli. Lanci e imbucate Manuel è ancora il play che serve. Comanda il ritmo a uno o due tocchi e fa saltare la pressione dell’ucraino Locatelli, la novità nella zona pensant ...Blog Calciomercato.com: Il mercato è ufficialmente finito da qualche giorno e ben presto uscirà la mia analisi con tanto di valutazione sul quello della Fiorentina. Oggi ...Linee guida che aiutano a migliorare non solo tatticamente la squadra, ma anche individualmente i giocatori. " Da quando c’è De Zerbi, sono molto più sicuro palla al piede - ha concluso Dunk -. Prima ...