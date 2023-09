Davis | Arnaldi batte Borg | Italia alle Finals di Malaga!

AGI - Matteoha battuto 6 - 4, 6 - 3 Leo Borg Nella sfida contro la Svezia e ha regalato all'Italia il ... I quarti, le semifinali e la finale disi giocheranno dal 21 al 27 novembre sul ......scende in campo per l'ultima gara del Girone A di Coppa, sfidando la Svezia. Gli azzurri hanno già conquistato il pass per le Finals di Malaga , grazie alla vittoria nel singolare di...Matteolifts the roof in Bologna as he confirms Italy's progression #DavisCup - @federtennis pic.twitter.com/112wFRw46fCup (@DavisCup) September 17, 2023 "È stata una bella ...

Italia, missione compiuta! Arnaldi supera Borg e ci qualifica per i quarti a Malaga La Gazzetta dello Sport

Tennis, Coppa Davis: Arnaldi batte Borg, Italia qualificata alle Finals di Malaga - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Italia del tennis vola a Malaga. Gli azzurri, nonostante la sconfitta alla prima partita contro il Canada, accedono alle Finals di Coppa Davis grazie alla vittoria contro il Cile e al ...Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Quelle di una settimana iniziata malissimo per gli azzurri e finita con il biglietto in tasca: destinazione ...