Davide Mazzanti | “Buona partita | ora manteniamo alto il ritmo”

(Di domenica 17 settembre 2023) E’ cominciata nel migliore dei mondi l’avventura dell’Italvolley femminile nel torneo pre-olimpico. Ieri le azzurre sono scese in campo per il primo match che le ha viste affrontare la Corea del Sud e portare a casa un successo per 3-0 (25-11; 25-20; 25-17). Unaperfetta, magari con qualche imperfezione in attacco nel secondo set ma nulla di preoccupante. Così il commissario tecnicoha commentato la sfida ai microfoni della stampa presente nel post-gara.: “Pre-Olimpico occasione per metabolizzare l’Europeo” (Credit foto – pagina Facebook del coach)Queste dunque le dichiarazioni del CT azzurro: “Abbiamo fatto unacon tanta attenzione. Forse abbiamo perso solo un po’ di qualità in attacco nel secondo set. Adesso ...

Le azzurre di, dopo la vittoria all'esordio contro la Corea del Sud, tornano in campo per conquistare un altro successo e tenere il passo delle migliori in classifica. Dall'altra parte della rete c'...Le azzurre di, dopo il quarto posto agli Europei, tornano in campo per provare a centrare un grande obiettivo: la qualificazione ai prossimi Giochi.

Successo per l'Italia contro la Corea del Sud nella sfida valida per la fase a gironi del torneo pre-olimpico. Le parole di Davide Mazzanti ...Netto successo delle ragazze di Mazzanti contro le asiatiche nella prima gara del torneo che mette in palio la partecipazione alla manifestazione di Parigi 2024. Oggi secondo impegno con la Slovenia.