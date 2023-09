Daniela Di Maggio | chi è la mamma di Giovanbattista Cutolo | il giovane musicista ucciso a Napoli? Che lavoro fa?

Il caso di Giovanbattista Cutolo sarà al centro della prima puntata di Domenica In , oggi 17 settembre. La mamma del ragazzo ucciso a soli 24 anni, la signoraDi, insieme ai tanti suoi amici e colleghi della Orchestra 'Scarlatti Junior'. Ma chi era Giovanbattista Cutolo e come e da chi è stato ucciso Giovanbattista Cutolo, chi era il ...Oltre all'intrattenimento ci sarà tanta attualità, come nel caso di Giovanbattista Cutolo , che sarà approfondito grazie alla presenza della madre, la signoraDi. Giovanbattista era ...Per lo spazio attualità, Mara Venier intervisterà la signoraDi, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni, a seguito di una ...

Giovanbattista Cutolo, musicista 24enne, è stato ucciso a Napoli il 31 agosto scorso a seguito di una banale lite in Piazza Municipio. Il ragazzo è stato raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco. Prima ...Nella prima puntata della nuova edizione di Domenica In, Mara Venier intervisterà la signora Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli ...