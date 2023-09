DA NOI…A RUOTA LIBERA | FRANCESCA FIALDINI CONDUCE LA QUINTA STAGIONE DEL TALK SHOW DI RAI1

(Di domenica 17 settembre 2023) Anche quest’anno, dal 17 settembre, la domenica pomeriggio alle 17:20, torna sul’appuntamento con “Da noi… a”, il programma di successo di, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto. Ospiti di questo primo appuntamento saranno: Max Giusti, attore, conduttore, comico dai molti talenti, alla vigilia del debutto, il 18 settembre in prima serata su Rai2, del suo nuovo programma, Fake– Diffidate delle imitazioni, un nuovo format originale italiano che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo ...

Autunno ricco di impegni per la conduttrice: oltre al talk di Rai 1, sar presto su Rai 3 con Fame d amore . Francesca Fiadlini si prepara alla nuova stagione di Da...È facile nel circuito diventare egocentrici anche perché oggettivamente tuttointorno. Ci hanno messo su un piedistallo e alla fine ogni tennista sente tutto ciò". Ben Shelton Il padre di ...Una riflessione su ciò che rimane alla fine di, per ... oggi"cura di Renata Molinari e prosegue con l'affermata e popolare ...debutta in prima nazionale "Dieci modi per morire felici" ...

