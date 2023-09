Da noi… a ruota libera | ospiti prima puntata 17 settembre 2023

(Di domenica 17 settembre 2023) Oggi, domenica 17, alle 17:20 su Raiuno, torna con la quinta edizione Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nelladi Francesca Fialdini sono Max Giusti, attore, conduttore, comico dai molti talenti, alla vigilia del debutto, il 18inserata su Rai2, del suo nuovo programma, Fake Show – Diffidate delle imitazioni, un nuovo format originale italiano che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni; Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, tra i più giovani in Europa, pianista e compositrice, ha diretto orchestre in tutto il mondo, ...

