Dà lezioni di superiorità ma L' affondo di Renzi a Schlein sul Jobs Act

...Times) Tradotto da per PeaceLink The hard lessons from Ukraine's summer offensive Le dure... senzaaerea, contro un esercito delle dimensioni e della potenza della Russia e contro ...... Si tratta di una variante del progetto di 'ridimensionamento' dellatecnologica ... Già nel 2013, in un discorso sulleapprese dalla disintegrazione dell'Unione Sovietica, Xi aveva ...Il precedente di Microsoft e leper le altre big Un'altra epoca, appunto. Così come lo era ... Primo fra tutti, che il quasi - monopolio deriva dalladel suo prodotto, non da ...

"Dà lezioni di superiorità ma...". L'affondo di Renzi a Schlein sul ... ilGiornale.it