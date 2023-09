Cusago Milano | lasciano la figlia di 8 mesi in auto per andare a una festa di matrimonio | denunciati i genitori

Leggi Anche Usa, dimentica il figlio di 18 mesi in auto: il piccolo muore e il padre si suicida Leggi Anche Prato, bimba resta chiusa in auto: salvata dalla polizia municipale Leggi Anche Spagna, ...... impegnati nei festeggiamenti per il matrimonio di un loro amico in un ristorante ain provincia di. E' accaduto ieri sera tardi. Sul posto, in via Fratelli Cervi, sono intervenuti i ...Sabato sera i carabinieri della stazione di Cornaredo sono intervenuti in via Fratelli Cervi a(provincia di), presso il parcheggio di un ristorante, dove una bambina di 8 mesi, era stata lasciata sola all'interno di un'auto parcheggiata . I Carabinieri sono riusciti a risalire ...

Cusago, lasciano la bimba di 8 mesi in auto per andare al ... IL GIORNO

Abbandonano la figlia di 8 mesi in auto per andare a festeggiare le ... Fanpage.it

A Cusago, in provincia di Milano, una bimba di otto mesi è stata lasciata sola all'interno di un'autovettura parcheggiata dai genitori impegnati nei festeggiamenti per il matrimonio di un loro amico i ...Hanno lasciato la figlia in auto e sono entrati al ristorante a mangiare. "la controllavamo tramite il cellulare": denunciati ...