"Se do più soldi col, poi vengono mangiati dall'aliquota fiscale al 23% dellaaliquota", ha spiegato il viceministro all'Economia Maurizio Leo che gestisce i dossier fiscali del governo. "...... ma poi parte di quei soldi in più vengono mangiati dal carico fiscale dellaaliquota '. A distanza di sette mesi dal decreto che ha potenziato il taglio delcontributivo per i lavoratori ......) il Dipartimento METS - Musica Elettronica e Tecnici del Suono del Conservatorio dedica un ... verràbrevemente presentata dagli allievi del corso di Analisi Musicale di Gianluca ...

Cuneo e prima aliquota Irpef, modifiche collegate - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Leo: "Il taglio del cuneo rende necessario aumentare la soglia della ... L'HuffPost

partendo da un aumento della soglia del primo scaglione, potrebbe entrare nella manovra. Servirebbe ad accompagnare e potenziare il taglio del cuneo fiscale sui redditi più bassi. "Se do più soldi col ...Una prima modifica delle aliquote Irpef, partendo da un aumento della soglia del primo scaglione, potrebbe entrare nella manovra. Servirebbe ad accompagnare e potenziare il taglio del cuneo fiscale su ...