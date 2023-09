Crosetto “Incidente Frecce Tricolori un dramma che mi ha scavato dentro”

(Di domenica 17 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La prima cosa che ho pensato è che sarà successo a terra dove sarà atterrato l'aereo. L'Aeronatica mia ha detto che il pilota era riuscito a espellersi fuori dall'aereo e subito dopo della tragedia successiva. Ma devo dire che la cosa che più mi ha portato nella tragedia è stato sentire il padre di Laura descrivere quello che è successo. Ilvissuto in diretta nel tentativo di salvare sua figlia da una macchina che prendeva fuoco. Da padre e non da ministro ildi questo padre, di questa famiglia mi ha”. Così il ministro della Difesa Guidoha raccontato al Tg1 il suo stato d'animo dopo l'di ieri all'Aeroporto di Torino con la caduta del jet delle, con una parte dei ...

...Caselle" e " si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell'aereo occorso ad un velivolo delle Frecce Tricolori". Anche il personale della Difesa ed il ministro Guido......stampa della Forza Armata - si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell'... Parole di cordoglio da tutta la Difesa, dal ministro Guidoe dall'Ammiraglio capo di SMD ...: "Attoniti per la tragedia" Il personale della Difesa ed il ministro Guido...ci lascia attoniti - si legge in una nota della Difesa - ed è profondo il dolore per il tragico

Incidente Frecce Tricolori, il ministro della Difesa Crosetto: “Il più profondo cordoglio” Il Fatto Quotidiano

Incidente aereo Frecce Tricolori precipitato, Giorgia Meloni: "Tragedia mi lascia senza parole" Adnkronos

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha raccontato al Tg1 il suo stato d’animo dopo l’incidente di ieri all’Aeroporto di Torino con la caduta del jet delle Frecce Tricolori, con una parte dei ...L'incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Genitori e bimbo in ospedale per delle ustioni. Tra le ipotesi sulle cause l'impatto con uno stormo di uccelli ...