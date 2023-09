Crisi di panico | Giorgia rassicura sulla sua tenuta psicofisica

(Di domenica 17 settembre 2023) “Leggevo l’altro giorno, su un sito, l’avvertimento ‘Meloni, attenzione alla’. Sa che ho riflettuto sul fatto che questa roba qui è veramente misogina.” Queste sono le parole pronunciate daMeloni questa sera durante la trasmissione “Dritto e rovescio”, condotta da Paolo Del Debbio su Retequattro.Meloni ha tratto paralleli con una vecchia mentalità, ricordando quando in Parlamento si discuteva della supposta inadeguatezza delle donne a rivestire cariche come quella del magistrato, basandosi su pregiudizi legati al ciclo mestruale. “Ecco, la sinistra italiana evidentemente è rimasta lì”, ha sottolineato. Anche se, a bene vedere, a parla diè stato Roberto D’Agostino in un articolo satirico. Quando Del Debbio ha sollevato voci di corridoio che la ...

... durante un violento temporale, Tempesta va nele, accidentalmente, ferisce gravemente Zoé. Oltre al tragico incidente, l'attività economica della famiglia va ina causa delle continue ...... durante un violento temporale, Tempesta va nele, accidentalmente, ferisce gravemente Zoé. Oltre al tragico incidente, l'attività economica della famiglia va ina causa delle continue ...AURONZO DI CADORE . Doppio intervento in poche ore per il soccorso alpino di Auronzo di Cadore . Gli operatori sono intervenuti per unadie per un'escursionista che è ruzzolata alcuni metri dal sentiero. Il primo intervento è avvenuto intorno alle 14 di oggi, venerdì 15 settembre, lungo il sentiero Bonacossa sui Cadini ...

Meloni: «Io nervosa Mai avuto crisi di panico o preso psicofarmaci. Contro di me attacchi misogini» ilmessaggero.it

Soffro di attacchi di panico e vivo chiusa in casa: cosa posso fare Corriere della Sera

Dicono anche di peggio, nei corridoi si vocifera che avrei le crisi di panico, che prenderei psicofarmaci... Figurarsi, non ho mai avuto una crisi di panico in vita mia. Mi diverte pure vedere la ...“Mi accusano di essere nervosa”, ha detto ancora Meloni: “Dicono anche di peggio. Nei corridoi si vocifera di crisi di panico, del fatto che prenderei psicofarmaci. Si figuri... Mai avuto crisi di ...