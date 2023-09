Costringeva la compagna a prostituirsi | condannato un poliziotto | «Devo ripianare i debiti»

Leggi su open.online

(Di domenica 17 settembre 2023) Si erano conosciuti via chat, e il loro rapporto era diventato rapidamente intenso dopo che lei, una donna di 40 anni cittadina albanese, aveva confessato a lui, unnon più in servizio a Milano, che nei primi tempi in Italia era stata costretta a. L’uomo, dopo una settimana, confessa di amarla e di voler costruire un futuro con lei. Ma serve una casa, e per una casa servono soldi, di cui lui non dispone: racconta di avereper 30mila euro, e chiede di aiutarlo ad appianarli. Facendola tornare sulla strada. Per una convivenza che, inoltre, non ci sarà mai: l’uomo è sposato e la sta ingannando per avere soldi. Questo è quanto ricostruito dai magistrati, e riportato da la Repubblica: la giudice Alessandra Clemente hal’uomo a un anno e dieci mesi per sfruttamento della ...