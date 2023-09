“Così non sto bene” | Massimo Ranieri preoccupa i fan in diretta | cosa è successo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 settembre 2023) “Mi manca avere un’anima al mio fianco”: tutti i napoletani sonoti dopo le parole rilasciate dal proprio idolo intelevisiva su Canale 5. Uno dei personaggi più amati della televisione e, in particolare modo, dai napoletani è senza dubbio. Artista a tutto tondo, negli anni è divenuto un vero e proprio totem per il mondo dello spettacolo, riscuotendoin tutta Italia e non solo. Per capire la grandezza e la versatilità di un artista del suo calibro basta pensare che in queste settimane ha fatto il suo ritorno nel piccolo schermo, con la fiction “La voce che hai dentro”: giovedì la prima puntata della storia ideata dallo stessoe in onda su Canale 5 (quattro le puntate in totali). L’artista ne ha parlato nel corso ...