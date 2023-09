Cos’è la colestasi neonatale | quali sono i sintomi | i rischi e le cure

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 17 settembre 2023) Per comprendere megliola– una condizione che secondo i dati della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) è una realtà frequente sia in epocache in età pediatrica con un’incidenza di 1 caso su 2500 nati vivi – è necessaria una premessa sulla funzione biliare. Il Manuale MSD spiega come il fegato produca ogni giorno bile, una soluzione composta da acqua, elettroliti e diversi composti organici tra cui la bilirubina, un prodotto di scarto insolubile. Questa sostanza di colore giallo si forma quando l’emoglobina viene scomposta durante le fasi che compongono il processo di riciclo dei globuli rossi. Sempre il Manuale MSD precisa come tramite la circolazione sanguigna la bilirubina viene trasportata al fegato che la elabora in modo da consentire la produzione della ...