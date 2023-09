Cosa ha fatto Sainz nel GP di Singapore | la lucida follia di concedere il DRS a Norris

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Carlosè l’uomo di questo weekend di Formula 1. L’uomo che ha dominato il fine settimana di, il pilota che ha saputo interrompere un digiuno Ferrari lungo oltre un anno. L’ultima vittoria della Rossa era datata 10 luglio 2022 e il madrileno ha vinto la seconda gara della carriera, difendendo con ogni arma a disposizione la pole position. Se per gran parte della garaè riuscito ad avere il pieno controllo della situazione, si poteva immaginare che per la Ferrari il problema potesse essere il degrado gomme nel finale della gara. Problema che poteva essere reso ancora più evidente da uno stint con la gomma bianca più lungo del previsto per l’entrata della safety car che ha costretto al pit stop l’iberico. La Mercedes ha provato a fare all-in, montando gomma media sia a Russell che a Hamilton per il finale di gara: le ...